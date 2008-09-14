Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
1:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 2 тур

Примера,

2 тур

Испания
14 сент. 2008, 18:00 МСК
14.09.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы