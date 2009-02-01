Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лафита 2
Лафита 62
Рики 68
3:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
1 февр. 2009, 19:00 МСК
1.02.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
-
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Пабло Амо
Пабло Амо
90
0
Лафита
Анхель Лафита
2'
62'
2', 62'
88
0
Де Гузман
Жулиан Де Гузман
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
77
0
Рики
Рики
68'
68'
84
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Писку
Писку
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Серхио
Гонсалес Серхио
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Браво
Омар Браво
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Фуэнтес
Фабрицио Фуэнтес
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Пирес
Робер Пирес
65
0
Касорла
Санти Касорла
90
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
67
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
90
Запасные
0
Виера
Себастьян Виера
0
Гонсало
Гонсало
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Кани
Кани
0
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
0
Фернандес
Матиас Фернандес
0
Томас
Жоан Томас