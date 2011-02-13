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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лопо 60
1:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
13 февр. 2011, 21:00 МСК
13.02.2011, 21:00 МСК
воскресенье
Рафаэль Рамирес Домингес
Рафаэль Рамирес Домингес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Морель
Клаудио Морель
90
0
Лопо
Альберто Лопо
60'
60'
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Адриан
Адриан
90
0
Томас
Антонио Томас
86
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Рики
Рики
77
Запасные
0
Ману
Ману
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Жука
Жука
0
Демарец
Ив Демарец
0
Хиско
Хиско
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Марчена
Карлос Марчена
68
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Кани
Кани
62
0
Матилья
Хавьер Матилья
56
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Касорла
Санти Касорла
90
0
Нилмар
Нилмар
90
Запасные
0
Олива
Хавьер Олива
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
0
Сенна
Маркос Сенна
0
Бруно
Бруно
0
Росси
Джузеппе Росси
0
Рубен
Марко Рубен