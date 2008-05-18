Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:2
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
18 мая 2008, 22:00 МСК
18.05.2008, 22:00 МСК
воскресенье
Составы