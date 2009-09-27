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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Жука 7
1:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
27 сент. 2009, 22:00 МСК
27.09.2009, 22:00 МСК
воскресенье
Рафаэль Рамирес Домингес
Рафаэль Рамирес Домингес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Жука
Жука
7'
7'
18
0
Альварес
Пабло Альварес
90
0
Адриан
Адриан
65
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
55
Запасные
0
Ману
Ману
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Лауре
Лауре
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Томас
Антонио Томас
0
Миста
Миста
0
Рики
Рики
0
Перес
Иван Перес
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Годин
Диего Годин
34
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Кани
Кани
75
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Касорла
Санти Касорла
90
0
Росси
Джузеппе Росси
90
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
56
Запасные
0
Олива
Хавьер Олива
0
Вента
Хави Вента
0
Пирес
Робер Пирес
0
Бруно
Бруно
0
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
0
Перейра
Хонатан Перейра
0
Нилмар
Нилмар