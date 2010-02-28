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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Льоренте 36
1:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
28 февр. 2010, 19:00 МСК
28.02.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
79
0
Бруно
Бруно
90
0
Фустер
Давид Фустер
90
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
36'
36'
73
0
Нилмар
Нилмар
90
Запасные
0
Олива
Хавьер Олива
0
Вента
Хави Вента
0
Пирес
Робер Пирес
0
Кани
Кани
0
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
0
Рубен
Марко Рубен
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Писку
Писку
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
72
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Альварес
Пабло Альварес
57
0
Адриан
Адриан
84
Запасные
0
Ману
Ману
0
Сеоане
Диего Сеоане
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
0
Перес
Иван Перес
0
Аньон
Давид Аньон