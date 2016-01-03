Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Альберто 48
1:2
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Бруно 36
Бруно 90
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
3 янв. 2016, 20:15 МСК
3.01.2016, 20:15 МСК
воскресенье
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
0
Наварро
Фернандо Наварро
90
12
Сидней
Сидней
90
0
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Москера
Педро Москера
90
0
Альберто
Луис Альберто
48'
48'
78
11
Хуанфран
Хуанфран
90
19
Файр
Файкал Файр
90
17
Картабия
Федерико Картабия
77
7
Лукас
Лукас
90
Запасные
25
Ману
Ману
15
Лауре
Лауре
16
Луизиньо
Луизиньо
27
Пьер
Робер Пьер
24
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
30
Кардозу
Мигел Кардозу
9
Риера
Ориоль Риера
Вильярреал
мин
0
Джонатан
Джонатан
81
13
Ареоля
Альфонсе Ареоля
90
22
Рукавина
Антонио Рукавина
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
6
Руис
Виктор Руис
90
5
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Бруно
Бруно
36'
90'
36'
90'
90
4
Пина
Томас Пина
90
18
Суарес
Денис Суарес
90
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
76
17
Бакамбу
Седрик Бакамбу
66
Запасные
25
Барбоса
Мариано Барбоса
24
Байи
Эрик Байи
27
Марин
Адриан Марин
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
7
Саму
Саму
26
Лейва
Матиас Науэль Лейва
10
Баптистао
Лео Баптистао