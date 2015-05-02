Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Боргес 50
1:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Коста 49
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
2 мая 2015, 23:00 МСК
2.05.2015, 23:00 МСК
суббота
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
23
Лопо
Альберто Лопо
84
15
Лауре
Лауре
90
26
Сидней
Сидней
90
16
Луизиньо
Луизиньо
71
2
Пабло
Мануэль Пабло
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
11
Хуанфран
Хуанфран
81
22
Боргес
Селсо Боргес
50'
50'
90
7
Лукас
Лукас
90
9
Риера
Ориоль Риера
90
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
5
Инсуа
Пабло Инсуа
6
Родригес
Хосе Родригес
17
Саломау
Диого Саломау
14
Куэнка
Исаак Куэнка
18
Точе
Точе
67
Кошта
Элдер Кошта
Вильярреал
мин
25
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
3
Йокич
Боян Йокич
66
15
Руис
Виктор Руис
90
24
Байи
Эрик Байи
74
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
18
Коста
Хауме Коста
49'
49'
90
4
Пина
Томас Пина
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
6
Джонатан
Джонатан
90
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
55
23
Морено
Жерар Морено
90
Запасные
31
Айтор
Айтор
22
Рукавина
Антонио Рукавина
16
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
19
Гомес
Мойзес Гомес
26
Маркос
Cерхио Маркос
61
Педраса
Альфонсо Педраса
7
Вьетто
Лусиано Вьетто