Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
4:3
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 19 тур

Примера,

19 тур

Испания
13 янв. 2008, 19:00 МСК
13.01.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы