Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Нилмар 34
1:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
23 сент. 2010, 21:00 МСК
23.09.2010, 21:00 МСК
четверг
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Касорла
Санти Касорла
90
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Валеро
Борха Валеро
87
0
Бруно
Бруно
90
0
Росси
Джузеппе Росси
83
0
Нилмар
Нилмар
34'
34'
90
Запасные
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Гонсало
Гонсало
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
0
Кани
Кани
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
0
Рубен
Марко Рубен
0
Алтидор
Жози Алтидор
Депортиво
мин
0
Ману
Ману
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Писку
Писку
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Жука
Жука
61
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Демарец
Ив Демарец
75
0
Сауль
Сауль
90
0
Адриан
Адриан
90
Запасные
0
Пабло
Мануэль Пабло
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Томас
Антонио Томас