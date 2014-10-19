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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Уче 23
Уче 59
2:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
19 окт. 2014, 22:00 МСК
19.10.2014, 22:00 МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
16
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
46
18
Коста
Хауме Коста
90
20
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
21
Бруно
Бруно
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
19
Гомес
Мойзес Гомес
77
10
Кани
Кани
38
8
Уче
Икечукву Уче
23'
59'
23', 59'
90
9
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
90
Запасные
25
Хуан Карлос
Хуан Карлос
15
Руис
Виктор Руис
28
Марин
Адриан Марин
6
Джонатан
Джонатан
4
Пина
Томас Пина
17
Черышев
Денис Черышев
7
Вьетто
Лусиано Вьетто
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
4
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
7
Верса
Верса
90
20
Азиз
Рамон Азиз
67
22
Томас
Томас
57
17
Мендес
Эдгар Мендес
90
8
Силва
Веллингтон Силва
90
10
Хемед
Томер Хемед
67
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
2
Мичел
Мичел
3
Фран Велес
Фран Велес
15
Корона
Корона
23
Сориано
Фернандо Сориано
11
Кике
Кике
18
Дангба
Тирасил Дангба