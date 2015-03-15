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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
15 марта 2015, 14:00 МСК
15.03.2015, 14:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
1
Хулиан
Хулиан
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
83
2
Мичел
Мичел
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
7
Верса
Верса
90
22
Томас
Томас
90
15
Корона
Корона
68
8
Силва
Веллингтон Силва
90
9
Тьеви
Тьеви
46
10
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
30
Гомес
Йерай Гомес
14
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
3
Фран Велес
Фран Велес
23
Сориано
Фернандо Сориано
20
Азиз
Рамон Азиз
17
Мендес
Эдгар Мендес
19
Зонго
Джонатан Зонго
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
22
Рукавина
Антонио Рукавина
90
16
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
18
Коста
Хауме Коста
90
24
Байи
Эрик Байи
90
4
Пина
Томас Пина
90
19
Гомес
Мойзес Гомес
63
26
Маркос
Cерхио Маркос
90
9
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
61
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
66
23
Морено
Жерар Морено
90
Запасные
25
Хуан Карлос
Хуан Карлос
2
Гаспар
Марио Гаспар
6
Джонатан
Джонатан
17
Черышев
Денис Черышев
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
8
Уче
Икечукву Уче
7
Вьетто
Лусиано Вьетто