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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Родри 39
Родри 75
2:3
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Перейра 65
Дос Сантос 83
Перейра 86
Примера, 1 тур
Примера,
1 тур
Испания
19 авг. 2013, 22:59 МСК
19.08.2013, 22:59 МСК
понедельник
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
87
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Рафита
Рафита
90
0
Тебар
Маркос Тебар
69
0
Сориано
Фернандо Сориано
84
0
Сусо
Сусо
90
0
Верса
Верса
90
0
Видаль
Алейш Видаль
90
0
Родри
Родри
39'
75'
39', 75'
90
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Корона
Корона
0
Юн Гю
Ким Юн Гю
0
Диас
Оскар Диас
0
Суарес
Рубен Суарес
Вильярреал
мин
0
Асенхо
Серхио Асенхо
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Иньигес
Пабло Иньигес
90
0
Коста
Хауме Коста
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Пина
Томас Пина
54
0
Кани
Кани
90
0
Уче
Икечукву Уче
62
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
83'
83'
90
0
Перес
Эрнан Перес
59
Запасные
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Пантич
Александар Пантич
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
0
Акино
Хавьер Акино
0
Тригерос
Мануэль Тригерос
0
Перейра
Хонатан Перейра
65', 86'
0
Пербе
Жереми Пербе