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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Уче 3
Бруно 87
2:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
19 янв. 2014, 19:00 МСК
19.01.2014, 19:00 МСК
воскресенье
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
0
Асенхо
Серхио Асенхо
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Коста
Хауме Коста
90
0
Бруно
Бруно
87'
87'
90
0
Тригерос
Мануэль Тригерос
60
0
Гомес
Мойзес Гомес
90
0
Акино
Хавьер Акино
72
0
Уче
Икечукву Уче
3'
3'
90
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
79
Запасные
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Йокич
Боян Йокич
0
Паулиста
Габриэль Паулиста
0
Пина
Томас Пина
0
Перейра
Хонатан Перейра
0
Перес
Эрнан Перес
0
Пербе
Жереми Пербе
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
0
Торсильери
Марко Торсильери
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Рафита
Рафита
90
0
Зонго
Джонатан Зонго
90
0
Тебар
Маркос Тебар
77
0
Барбоза
Элдер Барбоза
46
0
Верса
Верса
90
0
Азиз
Рамон Азиз
90
0
Видаль
Алейш Видаль
84
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Мане
Мане
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Корона
Корона
0
Сориано
Фернандо Сориано
0
Сусо
Сусо
0
Диас
Оскар Диас