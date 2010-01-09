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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Нилмар 41
1:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Корона 67
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
9 янв. 2010, 23:55 МСК
9.01.2010, 23:55 МСК
суббота
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Касорла
Санти Касорла
79
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Пирес
Робер Пирес
68
0
Росси
Джузеппе Росси
90
0
Нилмар
Нилмар
41'
41'
68
Запасные
0
Олива
Хавьер Олива
0
Кани
Кани
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
0
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
0
Фустер
Давид Фустер
0
Гульон
Маркос Гульон
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
63
0
Корона
Корона
67'
67'
90
0
Крусат
Альберт Крусат
57
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Мичел
Мичел
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Борцани
Леонардо Борцани
0
Гоитом
Хенок Гоитом
0
Родригес
Давид Родригес