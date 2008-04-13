Матч завершен
Альмерия
Альмерия
1:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 32 тур

Примера,

32 тур

Испания
13 апр. 2008, 22:00 МСК
13.04.2008, 22:00 МСК
воскресенье
Составы