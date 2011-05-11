Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 36 тур

Примера,

36 тур

Испания
11 мая 2011, 22:00 МСК
11.05.2011, 22:00 МСК
среда
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
60
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Силва Марсело
Силва Марсело
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Корона
Корона
86
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
67
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
0
Хуанито
Хуанито
0
Уче
Калу Уче
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Гоитом
Хенок Гоитом
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Касорла
Санти Касорла
90
0
Сенна
Маркос Сенна
57
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Росси
Джузеппе Росси
57
0
Нилмар
Нилмар
77
Запасные
0
Мариньо
Диего Мариньо
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
0
Ориоль
Хоан Ориоль
0
Кани
Кани
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
0
Рубен
Марко Рубен