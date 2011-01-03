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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Катала 22
Валеро 58
2:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
3 янв. 2011, 22:00 МСК
3.01.2011, 22:00 МСК
понедельник
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
22'
22'
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Касорла
Санти Касорла
70
0
Валеро
Борха Валеро
58'
58'
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
90
0
Росси
Джузеппе Росси
83
0
Рубен
Марко Рубен
79
Запасные
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Кико
Кико
0
Гаспар
Марио Гаспар
0
Ориоль
Хоан Ориоль
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
0
Алтидор
Жози Алтидор
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Силва Марсело
Силва Марсело
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
74
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Корона
Корона
62
0
Пьятти
Пабло Пьятти
85
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Гоитом
Хенок Гоитом
0
Ульоа
Леонардо Ульоа