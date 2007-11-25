Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
1:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 13 тур

Примера,

13 тур

Испания
25 нояб. 2007, 19:00 МСК
25.11.2007, 19:00 МСК
воскресенье
Составы