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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Крусат 14
Уче 29
Уче 42
Пьятти 90
4:2
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Маркано 54
Ибагаса 66
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
4 мая 2010, 21:00 МСК
4.05.2010, 21:00 МСК
вторник
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Мичел
Мичел
85
0
Крусат
Альберт Крусат
14'
14'
78
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Уче
Калу Уче
29'
42'
29', 42'
66
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90'
90'
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Гоитом
Хенок Гоитом
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Маркано
Иван Маркано
54'
54'
83
0
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Касорла
Санти Касорла
90
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Росси
Джузеппе Росси
46
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
90
0
Нилмар
Нилмар
46
Запасные
0
Олива
Хавьер Олива
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Кико
Кико
0
Пирес
Робер Пирес
0
Кани
Кани
0
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
66'
0
Фустер
Давид Фустер