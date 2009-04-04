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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Негредо 7
Пьятти 20
Мане 35
3:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
4 апр. 2009, 21:00 МСК
4.04.2009, 21:00 МСК
суббота
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Мане
Мане
35'
35'
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
74
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Ириней
Ириней
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Корона
Корона
76
0
Негредо
Альваро Негредо
7'
7'
87
0
Пьятти
Пабло Пьятти
20'
20'
90
Запасные
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
0
Чико
Чико
0
Уче
Калу Уче
0
Сориано
Фернандо Сориано
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Фуэнтес
Фабрицио Фуэнтес
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Пирес
Робер Пирес
90
0
Касорла
Санти Касорла
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
63
0
Фернандес
Матиас Фернандес
90
0
Росси
Джузеппе Росси
90
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
90
Запасные
0
Виера
Себастьян Виера
0
Сиган
Паскаль Сиган
0
Годин
Диего Годин
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Нихат
Нихат