Матч завершен
Томь
Томск
Климов 18
Харитонов 27
Мазнов 64
Радосавлевич 67
4:0
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
19 июля 2009, 12:45 МСК
19.07.2009, 12:45 МСК
воскресенье
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
79
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
67'
67'
90
0
Строев
Виктор Строев
90
0
Климов
Валерий Климов
18'
18'
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
27'
27'
90
0
Волков
Виталий Волков
68
0
Мазнов
Горан Мазнов
64'
64'
72
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Филипенко
Егор Филипенко
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Немет
Норберт Немет
0
Архипов
Антон Архипов
0
Дядюн
Владимир Дядюн
Химки
мин
0
Березовский
Роман Березовский
90
0
Йованович
Миодраг Йованович
90
0
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
0
Настич
Ненад Настич
90
0
Головатенко
Виктор Головатенко
90
0
Стрельцов
Андрей Стрельцов
47
0
Самсонов
Олег Самсонов
62
0
Кириллов
Юрий Кириллов
90
0
Блатняк
Драган Блатняк
74
0
Пилипчук
Сергей Пилипчук
90
0
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
0
Комаров
Михаил Комаров
0
Тривунович
Вуле Тривунович
0
Ротенберг
Борис Ротенберг
0
Гапон
Евгений Гапон
0
Цветкович
Иван Цветкович
0
Кожанов
Олег Кожанов
0
Никифоров
Владислав Никифоров