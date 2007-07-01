Матч завершен
Химки
Химки
1:1
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
1 июля 2007, 15:30 МСК
1.07.2007, 15:30 МСК
воскресенье
Составы