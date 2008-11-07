Матч завершен
Химки
Химки
1:1
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
7 нояб. 2008, 18:00 МСК
7.11.2008, 18:00 МСК
пятница
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы