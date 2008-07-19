Матч завершен
Томь
Томск
3:1
Матч завершен
Химки
Химки
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
19 июля 2008, 15:00 МСК
19.07.2008, 15:00 МСК
суббота
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы