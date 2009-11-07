Матч завершен
Химки
Химки
Антипенко 14
1:3
Матч завершен
Томь
Томск
Климов 24
Радосавлевич 32
Мазнов 79
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
7 нояб. 2009, 14:00 МСК
7.11.2009, 14:00 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Химки
мин
0
Комаров
Михаил Комаров
90
0
Старков
Иван Старков
90
0
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
0
Гапон
Евгений Гапон
90
0
Головатенко
Виктор Головатенко
90
0
Максимов
Илья Максимов
90
0
Логашов
Арсений Логашов
90
0
Кириллов
Юрий Кириллов
59
0
Семочко
Дмитрий Семочко
44
0
Кожанов
Олег Кожанов
90
0
Антипенко
Александр Антипенко
14'
14'
90
Запасные
0
Мишич
Боян Мишич
0
Тривунович
Вуле Тривунович
0
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
0
Беляков
Анатолий Беляков
0
Мамонов
Антон Мамонов
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Иванов
Андрей Иванов
29
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Климов
Валерий Климов
24'
24'
46
0
Мичков
Дмитрий Мичков
76
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
32'
32'
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
79'
79'
90
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Катынсус
Валерий Катынсус
0
Киселев
Денис Киселев
0
Янотовский
Василий Янотовский
0
Волков
Виталий Волков
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Дядюн
Владимир Дядюн