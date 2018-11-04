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Томь VS Химки
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Томь - Химки: 04 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Томь
Томск
2:0
Томь - Химки: 04 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 20 тур
ФНЛ,
20 тур
Россия
4 нояб. 2018, 11:00 МСК
4.11.2018, 11:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
09.03.2020
09 марта 2020
пн
14:00
Химки
3 : 0
Томь
09.03.2020
09 марта 2020
пн
14:00
Химки
3
Томь
0
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
15:00
Томь
0 : 0
Химки
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
15:00
Томь
0
Химки
0
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
11:00
Томь
2 : 0
Химки
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
11:00
Томь
2
Химки
0
22.07.2018
22 июля 2018
вс
16:00
Химки
0 : 1
Томь
22.07.2018
22 июля 2018
вс
16:00
Химки
0
Томь
1
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:30
Химки
3 : 1
Томь
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:30
Химки
3
Томь
1
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
15:00
Томь
2 : 1
Химки
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
15:00
Томь
2
Химки
1
06.11.2012
06 нояб. 2012
вт
15:00
Томь
3 : 2
Химки
06.11.2012
06 нояб. 2012
вт
15:00
Томь
3
Химки
2
30.07.2012
30 июля 2012
пн
16:00
Химки
1 : 2
Томь
30.07.2012
30 июля 2012
пн
16:00
Химки
1
Томь
2
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
14:00
Химки
1 : 3
Томь
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
14:00
Химки
1
Томь
3
19.07.2009
19 июля 2009
вс
12:45
Томь
4 : 0
Химки
19.07.2009
19 июля 2009
вс
12:45
Томь
4
Химки
0
07.11.2008
07 нояб. 2008
пт
18:00
Химки
1 : 1
Томь
07.11.2008
07 нояб. 2008
пт
18:00
Химки
1
Томь
1
19.07.2008
19 июля 2008
сб
15:00
Томь
3 : 1
Химки
19.07.2008
19 июля 2008
сб
15:00
Томь
3
Химки
1
03.11.2007
03 нояб. 2007
сб
14:00
Томь
3 : 1
Химки
03.11.2007
03 нояб. 2007
сб
14:00
Томь
3
Химки
1
01.07.2007
01 июля 2007
вс
15:30
Химки
1 : 1
Томь
01.07.2007
01 июля 2007
вс
15:30
Химки
1
Томь
1
Новости
🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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#РПЛ
08 марта, 19:50
4
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
#Химки
18 декабря 2020, 19:40
Игрок «Ротора» остановил мяч рукой. Судья Казарцев посмотрел ВАР – и все равно не дал пенальти
#Василий Казарцев
12 декабря 2020, 18:17
Где сейчас Будянский. Раньше он забивал в Италии и играл с Буффоном – но совсем выпал из футбола в бизнес
1
#Виктор Будянский
09 ноября 2020, 18:23
1
#
Новости матча
«Химки» набрали 32 очка за последние 15 туров – это лучший результат в РПЛ. Они отстают на 5 очков от призовой тройки
19 марта, 23:53
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Химки» сыграли вничью с «Ротором» – так прервалась победная серия из трех матчей
06 марта, 18:35
Расписание матчей и трансляций 20-го тура РПЛ
28 февраля, 09:50
«Химки» обыграли «Уфу». У них шесть побед за последние семь матчей в РПЛ
27 февраля, 15:53
«Крылья Советов» в большинстве разгромили «Химки» и вышли в 1/4 финала Кубка России
22 февраля, 16:21
РПЛ возобновится 26 февраля. Календарь первых четырех туров
30 декабря 2020, 20:05
«Локо» проиграл «Химкам» – у него третье поражение подряд
17 декабря 2020, 19:55