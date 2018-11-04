Томь - Химки: 04 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Томь
Томск
2:0

Томь - Химки: 04 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Химки
Химки
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
4 нояб. 2018, 11:00 МСК
4.11.2018, 11:00 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Томь
мин
21
Евсеев
Павел Евсеев
14
Конюхов
Евгений Конюхов
10
Симонян
Артем Симонян
72
Синяк
Антон Синяк
8
Андреев
Иван Андреев
-
Косарев
Кирилл Косарев
7
Эннин
Ричи Эннин
29
Денисов
Виталий Денисов
58
Зуев
Илья Зуев
86
Кривцов
Никита Кривцов
9
Файзуллин
Дэнис Файзуллин
69
Давыдов
Денис Давыдов
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
-
23
Пенчиков
Даниил Пенчиков
-
52
Мильдзихов
Давид Мильдзихов
-
13
Леонов
Олег Леонов
-
6
Сакович
Александр Сакович
-
11
Цикаридзе
Тенгиз Цикаридзе
-
20
Дмитриев
Максим Дмитриев
-
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

09.03.2020 09 марта 2020 пн 14:00
Химки
3 : 0
Томь
09.03.2020 09 марта 2020 пн 14:00
Химки
3
Томь
0
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 15:00
Томь
0 : 0
Химки
14.08.2019 14 авг. 2019 ср 15:00
Томь
0
Химки
0
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 11:00
Томь
2 : 0
Химки
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 11:00
Томь
2
Химки
0
22.07.2018 22 июля 2018 вс 16:00
Химки
0 : 1
Томь
22.07.2018 22 июля 2018 вс 16:00
Химки
0
Томь
1
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 18:30
Химки
3 : 1
Томь
18.11.2017 18 нояб. 2017 сб 18:30
Химки
3
Томь
1
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 15:00
Томь
2 : 1
Химки
05.08.2017 05 авг. 2017 сб 15:00
Томь
2
Химки
1
06.11.2012 06 нояб. 2012 вт 15:00
Томь
3 : 2
Химки
06.11.2012 06 нояб. 2012 вт 15:00
Томь
3
Химки
2
30.07.2012 30 июля 2012 пн 16:00
Химки
1 : 2
Томь
30.07.2012 30 июля 2012 пн 16:00
Химки
1
Томь
2
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 14:00
Химки
1 : 3
Томь
07.11.2009 07 нояб. 2009 сб 14:00
Химки
1
Томь
3
19.07.2009 19 июля 2009 вс 12:45
Томь
4 : 0
Химки
19.07.2009 19 июля 2009 вс 12:45
Томь
4
Химки
0
07.11.2008 07 нояб. 2008 пт 18:00
Химки
1 : 1
Томь
07.11.2008 07 нояб. 2008 пт 18:00
Химки
1
Томь
1
19.07.2008 19 июля 2008 сб 15:00
Томь
3 : 1
Химки
19.07.2008 19 июля 2008 сб 15:00
Томь
3
Химки
1
03.11.2007 03 нояб. 2007 сб 14:00
Томь
3 : 1
Химки
03.11.2007 03 нояб. 2007 сб 14:00
Томь
3
Химки
1
01.07.2007 01 июля 2007 вс 15:30
Химки
1 : 1
Томь
01.07.2007 01 июля 2007 вс 15:30
Химки
1
Томь
1

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