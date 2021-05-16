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РПЛ
Ростов VS Краснодар
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Ростов - Краснодар: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Ростов
Ростов-на-Дону
-:-
Ростов - Краснодар: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
16 мая 2021, 14:00 МСК
16.05.2021, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
23
Тугарев
Роман Тугарев
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
15
Глебов
Данил Глебов
8
Гигович
Армин Гигович
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
77
Рудаков
Максим Рудаков
-
4
Терентьев
Денис Терентьев
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
71
Поярков
Николай Поярков
-
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
-
76
Сухомлинов
Данила Сухомлинов
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
90
Турищев
Максим Турищев
-
Краснодар
мин
12
Бабурин
Егор Бабурин
18
Чернов
Евгений Чернов
2
Сорокин
Егор Сорокин
77
Камболов
Руслан Камболов
28
Смольников
Игорь Смольников
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
52
Вилена
Тонни Вилена
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
39
Сафонов
Матвей Сафонов
-
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
-
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Прошлые матчи
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
20:00
Краснодар
1 : 1
Ростов
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
20:00
Краснодар
1
Ростов
1
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
Ростов
1 : 1
Краснодар
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:00
Ростов
1
Краснодар
1
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
16:30
Краснодар
2
Ростов
2
05.05.2019
05 мая 2019
вс
19:00
Ростов
1 : 1
Краснодар
05.05.2019
05 мая 2019
вс
19:00
Ростов
1
Краснодар
1
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
19:00
Ростов
1 : 0
Краснодар
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
19:00
Ростов
1
Краснодар
0
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
19:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
05.12.2018
05 дек. 2018
ср
19:30
Краснодар
2
Ростов
2
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
16:30
Краснодар
2
Ростов
2
03.03.2018
03 марта 2018
сб
19:00
Краснодар
3 : 1
Ростов
03.03.2018
03 марта 2018
сб
19:00
Краснодар
3
Ростов
1
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
20:00
Ростов
0 : 0
Краснодар
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
20:00
Ростов
0
Краснодар
0
03.04.2017
03 апр. 2017
пн
19:30
Ростов
0 : 0
Краснодар
03.04.2017
03 апр. 2017
пн
19:30
Ростов
0
Краснодар
0
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
20:00
Краснодар
2 : 1
Ростов
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
20:00
Краснодар
2
Ростов
1
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:00
Краснодар
2 : 1
Ростов
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
19:00
Краснодар
2
Ростов
1
02.08.2015
02 авг. 2015
вс
20:00
Ростов
0 : 0
Краснодар
02.08.2015
02 авг. 2015
вс
20:00
Ростов
0
Краснодар
0
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:30
Краснодар
2 : 1
Ростов
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:30
Краснодар
2
Ростов
1
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
20:00
Ростов
0 : 2
Краснодар
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
20:00
Ростов
0
Краснодар
2
08.05.2014
08 мая 2014
чт
17:30
Краснодар
0(5) : 0(6)
Ростов
08.05.2014
08 мая 2014
чт
17:30
Краснодар
0(5)
Ростов
0(6)
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
17:30
Краснодар
0 : 2
Ростов
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
17:30
Краснодар
0
Ростов
2
21.07.2013
21 июля 2013
вс
19:00
Ростов
2 : 2
Краснодар
21.07.2013
21 июля 2013
вс
19:00
Ростов
2
Краснодар
2
07.12.2012
07 дек. 2012
пт
17:30
Ростов
2 : 3
Краснодар
07.12.2012
07 дек. 2012
пт
17:30
Ростов
2
Краснодар
3
18.08.2012
18 авг. 2012
сб
19:00
Краснодар
0 : 0
Ростов
18.08.2012
18 авг. 2012
сб
19:00
Краснодар
0
Ростов
0
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ЦСКА и «Зенит» задержали начало матча, потому что ждали 10 допминут в игре «Ростова». Это просьба «Матч ТВ»
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Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
2021 год «Краснодара» – ад. В одной картинке
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08 марта, 20:25
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🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
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Наш евросезон – все. Вылет от грузин, разгром от бельгийцев, провал по коэффициентам, а побеждал только «Краснодар»
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22 марта, 12:07
«Краснодар» проиграл «Динамо», ведя 2:0 к 59-й минуте
18 марта, 21:01
«Ростов» забил четыре гола «Ротору» и впервые победил в 2021 году
17 марта, 20:17
Сафонов вернулся к тренировкам с «Краснодаром». Он не играл из-за травмы три месяца
17 марта, 13:48
«Краснодар» обыграл «Тамбов» и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей
14 марта, 18:24
Пропустивший 6 голов от «Спартака» вратарь Агкацев – в старте на матч ФНЛ «Краснодара-2» в Хабаровске
10 марта, 11:14
«Краснодар» не уволит Мусаева, несмотря на результаты. Клуб вылетел из еврокубков и пропустил шесть от «Спартака»
08 марта, 14:13
«Краснодар» впервые пропустил шесть голов в матче РПЛ
07 марта, 21:14