Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
3 апр. 2017, 19:30 МСК
3.04.2017, 19:30 МСК
понедельник
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
77
Медведев
Никита Медведев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
5
Терентьев
Денис Терентьев
90
22
Симич
Марко Симич
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
7
Полоз
Дмитрий Полоз
76
20
Азмун
Сердар Азмун
69
Запасные
97
Гошев
Евгений Гошев
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
8
Киреев
Игорь Киреев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
18
Могилевец
Павел Могилевец
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
21
Сорокин
Андрей Сорокин
11
Бухаров
Александр Бухаров
34
Девич
Марко Девич
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
17
Калешин
Виталий Калешин
12
16
Классон
Виктор Классон
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
7
Мамаев
Павел Мамаев
77
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
90
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
30
Шишкин
Роман Шишкин
98
Петров
Сергей Петров
3
Налдо
Налдо
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
47
Жигулев
Илья Жигулев
20
Комличенко
Николай Комличенко
14
Вандерсон
Вандерсон