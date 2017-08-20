Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
0:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
20 авг. 2017, 20:00 МСК
20.08.2017, 20:00 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Ростов
мин
5
Бобен
Матия Бобен
90
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
91
Устинов
Виталий Устинов
90
10
Зуев
Александр Зуев
67
84
Гацкан
Александр Гацкан
46
7
Юсупов
Артур Юсупов
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
90
22
Дядюн
Владимир Дядюн
77
Запасные
31
Абаев
Илья Абаев
97
Гошев
Евгений Гошев
8
Киреев
Игорь Киреев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
18
Могилевец
Павел Могилевец
17
Думбия
Мусса Думбия
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
20
Маер
Жан Маер
44
Кинтеро
Хосимар Кинтеро
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
Краснодар
мин
85
Игнатьев
Иван Игнатьев
61
88
Синицын
Андрей Синицын
90
12
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
84
8
Газинский
Юрий Газинский
90
17
Мамаев
Павел Мамаев
90
15
Жигулев
Илья Жигулев
90
27
Ристич
Михайло Ристич
45
Запасные
52
Латышонок
Евгений Латышонок
39
Сафонов
Матвей Сафонов
30
Шишкин
Роман Шишкин
55
Янбаев
Ренат Янбаев
5
Жиров
Александр Жиров
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
7
Вандерсон
Вандерсон
10
Смолов
Федор Смолов
9
Иван
Андрей Иван