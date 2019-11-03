Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Спайич 90
Игнатьев 90
2:2
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Ионов 34
Ионов 41
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
3 нояб. 2019, 16:30 МСК
3.11.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
99
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
72
9
Ари
Ари
90
33
Берг
Маркус Берг
75
98
Петров
Сергей Петров
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
52
Вилена
Тонни Вилена
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
5
Спайич
Урош Спайич
90'
90'
90
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
90
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
46
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
66
Адамов
Денис Адамов
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
31
Кайо
Кайо
77
Камболов
Руслан Камболов
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
47
Уткин
Даниил Уткин
21
Намли
Юнес Намли
17
Игнатьев
Иван Игнатьев
90'
60
Онугха
Герман Онугха
Ростов
мин
11
Ионов
Алексей Ионов
34'
41'
34', 41'
90
7
Еременко
Роман Еременко
90
34
Козлов
Алексей Козлов
90
19
Байрамян
Хорен Байрамян
79
1
Бабурин
Егор Бабурин
90
8
Попов
Ивелин Попов
68
28
Чернов
Евгений Чернов
90
78
Чистяков
Дмитрий Чистяков
90
15
Глебов
Данил Глебов
86
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
90
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
90
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
46
Попов
Денис Попов
25
Логашов
Арсений Логашов
6
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
22
Маляров
Кирилл Маляров
3
Вилюш
Мацей Вилюш
4
Ведерников
Данила Ведерников
18
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
26
Саплинов
Александр Саплинов
47
Долгов
Александр Долгов
13
Прошляков
Данила Прошляков