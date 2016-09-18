Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Налдо 87
Смолов 90
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Навас 10
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
18 сент. 2016, 20:00 МСК
18.09.2016, 20:00 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
73
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Налдо
Налдо
87'
87'
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
60
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
38
Куасси
Эбуэ Куасси
60
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
90
90
Смолов
Федор Смолов
90'
90'
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
66
Адамов
Денис Адамов
98
Петров
Сергей Петров
4
Мартынович
Александр Мартынович
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
70
Окриашвили
Торнике Окриашвили
Ростов
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
4
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
10'
10'
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
5
Терентьев
Денис Терентьев
90
2
Калачев
Тимофей Калачев
65
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
89
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
10
Думбия
Мусса Думбия
58
Запасные
77
Медведев
Никита Медведев
1
Комиссаров
Иван Комиссаров
3
Гуйе
Папа Гуйе
8
Киреев
Игорь Киреев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
28
Препелицэ
Андрей Препелицэ
17
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
14
Полоз
Дмитрий Полоз
20
Азмун
Сердар Азмун