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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 28
Смолов 60
Мамаев 89
3:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Ионов 45
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
3 марта 2018, 19:00 МСК
3.03.2018, 19:00 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
10
Смолов
Федор Смолов
28'
60'
28'
60'
90
88
Синицын
Андрей Синицын
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
30
Шишкин
Роман Шишкин
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
17
Мамаев
Павел Мамаев
89'
89'
90
18
Шатов
Олег Шатов
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
76
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
39
Сафонов
Матвей Сафонов
55
Янбаев
Ренат Янбаев
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
13
Калинин
Игорь Калинин
9
Иван
Андрей Иван
Ростов
мин
30
Песьяков
Сергей Песьяков
90
17
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
80
16
Макеев
Евгений Макеев
90
3
Вилюш
Мацей Вилюш
90
15
Ингасон
Сверрир Ингасон
90
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
84
Гацкан
Александр Гацкан
90
8
Гулиев
Аяз Гулиев
73
12
Ионов
Алексей Ионов
45'
45'
90
9
Сигурдарсон
Бьорн Сигурдарсон
90
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
65
Запасные
31
Абаев
Илья Абаев
79
Ермаков
Данила Ермаков
33
Плиев
Константин Плиев
96
Христис
Дмитрий Христис
21
Сапета
Александр Сапета
2
Калачев
Тимофей Калачев
19
Байрамян
Хорен Байрамян
23
Чуперка
Валерий Чуперка
10
Зуев
Александр Зуев
71
Вебер
Дмитрий Вебер
20
Маер
Жан Маер
22
Дядюн
Владимир Дядюн