Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 12
Джеко 56
2:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 30 тур
Серия А,
30 тур
Италия
1 апр. 2017, 21:45 МСК
1.04.2017, 21:45 МСК
суббота
Составы
Рома
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
20
Фасио
Федерико Фасио
85
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
13
Перес
Бруно Перес
90
9
Джеко
Эдин Джеко
12'
56'
12', 56'
73
8
Перотти
Диего Перотти
62
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
19
Алисон
Алисон
18
Лобонц
Богдан Лобонц
15
Вермален
Томас Вермален
3
Жуан
Жуан
33
Эмерсон
Эмерсон
99
Абдуллахи
Нура Абдуллахи
7
Гренье
Клеман Гренье
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
19
Барба
Федерико Барба
77
13
Везели
Фредерик Везели
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
27
Тиам
Маме Тиам
90
10
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
73
33
Крунич
Раде Крунич
90
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
58
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
24
Чосич
Урош Чосич
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
4
Димарко
Федерико Димарко
5
Маури
Хосе Маури
88
Тельо
Андрес Тельо
17
Зайц
Миха Зайц
7
Маккароне
Массимо Маккароне
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли