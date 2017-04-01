Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 12
Джеко 56
2:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 30 тур

Серия А,

30 тур

Италия
1 апр. 2017, 21:45 МСК
1.04.2017, 21:45 МСК
суббота
Составы
Рома
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
20
Фасио
Федерико Фасио
85
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
13
Перес
Бруно Перес
90
9
Джеко
Эдин Джеко
12'
56'
12', 56'
73
8
Перотти
Диего Перотти
62
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
19
Алисон
Алисон
18
Лобонц
Богдан Лобонц
15
Вермален
Томас Вермален
3
Жуан
Жуан
33
Эмерсон
Эмерсон
99
Абдуллахи
Нура Абдуллахи
7
Гренье
Клеман Гренье
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
19
Барба
Федерико Барба
77
13
Везели
Фредерик Везели
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
27
Тиам
Маме Тиам
90
10
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
73
33
Крунич
Раде Крунич
90
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
58
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
24
Чосич
Урош Чосич
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
4
Димарко
Федерико Димарко
5
Маури
Хосе Маури
88
Тельо
Андрес Тельо
17
Зайц
Миха Зайц
7
Маккароне
Массимо Маккароне
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли