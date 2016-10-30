Матч завершен
Эмполи
Эмполи
0:0
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 11 тур

Серия А,

11 тур

Италия
30 окт. 2016, 17:00 МСК
30.10.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Коста
Андреа Коста
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
13
Везели
Фредерик Везели
90
8
Диуссе
Ассане Диуссе
75
10
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
33
Крунич
Раде Крунич
55
18
Джилардино
Альберто Джилардино
68
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
24
Чосич
Урош Чосич
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
4
Димарко
Федерико Димарко
77
Бюхель
Марсель Бюхель
5
Маури
Хосе Маури
88
Тельо
Андрес Тельо
31
Перейра
Матеус Перейра
7
Маккароне
Массимо Маккароне
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
Рома
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
68
33
Эмерсон
Эмерсон
53
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
83
9
Джеко
Эдин Джеко
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
19
Алисон
Алисон
18
Лобонц
Богдан Лобонц
3
Жуан
Жуан
6
Строотман
Кевин Строотман
13
Перес
Бруно Перес
30
Жерсон
Жерсон
8
Перотти
Диего Перотти
7
Итурбе
Хуан Итурбе