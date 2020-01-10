Матч завершен
Ренн
Ренн
0:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Строотман 84
Лига 1, 20 тур

Лига 1,

20 тур

Франция
10 янв. 2020, 22:45 МСК
10.01.2020, 22:45 МСК
пятница
Составы
Ренн
мин
16
Менди
Эдуар Менди
90
15
Морель
Жереми Морель
90
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
17
Мауасса
Файто Мауасса
90
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
90
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
90
7
Рафинья
Рафинья
90
Запасные
1
Салин
Ромэйн Салин
21
Наньон
Йорис Наньон
4
Нямси
Жерзино Нямси
23
Эну
Адриен Эну
20
Тайт
Флавьен Тайт
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
3
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
15
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
90
18
Амави
Жордан Амави
90
4
Камара
Бубакар Камара
90
10
Пайет
Димитри Пайет
90
8
Сансон
Морган Сансон
90
21
Ронье
Валентин Ронье
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
7
Радоньич
Неманья Радоньич
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
32
Перрен
Лука Перрен
12
Строотман
Кевин Строотман
84'
27
Лопес
Максим Лопес
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
36
Аке
Марле Аке
28
Жермен
Валере Жермен