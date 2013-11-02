Матч завершен
Ренн
Ренн
1:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
2 нояб. 2013, 19:00 МСК
2.11.2013, 19:00 МСК
суббота
Составы