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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Марсель
Марсель
Чалета-Цар 52
1:1
Матч завершен
Ренн
Ренн
Ньянг 19
Лига 1, 8 тур
Лига 1,
8 тур
Франция
29 сент. 2019, 22:00 МСК
29.09.2019, 22:00 МСК
воскресенье
Франк Шнедер
Франк Шнедер
Главный Судья
Составы
Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
28
Жермен
Валере Жермен
84
2
Сакаи
Хироки Сакаи
90
20
Сансон
Морган Сансон
79
5
Чалета-Цар
Дуйе Чалета-Цар
52'
52'
90
23
Амави
Жордан Амави
46
21
Ронье
Валентин Ронье
90
17
Сарр
Буна Сарр
90
9
Бенедетто
Дарио Бенедетто
90
32
Перрен
Лука Перрен
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
36
Лопес
Максим Лопес
24
Хауи
Сайф-Эддин Хауи
29
Шабролль
Флориан Шабролль
36
Аке
Марле Аке
7
Радоньич
Неманья Радоньич
12
Лихаджи
Исаак Лихаджи
Ренн
мин
15
Морель
Жереми Морель
90
28
Мартен
Жонас Мартен
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
19'
19'
79
27
Траоре
Хамари Траоре
90
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
90
46
Гелин
Жереми Гелин
90
17
Мауасса
Файто Мауасса
90
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
74
7
Рафинья
Рафинья
74
16
Менди
Эдуар Менди
90
18
Камавинга
Эдуардо Камавинга
90
Запасные
21
Наньон
Йорис Наньон
8
Гренье
Клеман Гренье
23
Эну
Адриен Эну
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
20
Тайт
Флавьен Тайт
33
Леа Силики
Джеймс Леа Силики