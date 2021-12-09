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#Тоттенхэм #Ренн #Лига конференций УЕФА

Матч «Тоттенхэма» и «Ренна» в Лиге конференций перенесен из-за вспышки коронавируса. Конте говорил о 13-ти заболевших

2 часа назад

9 декабря «Тоттенхэм» и «Ренн» в Лондоне планировали сыграть в матче шестого тура группового этапа Лиги конференций.

Сейчас «Тоттенхэм» ведет переговоры с УЕФА по ситуации. Информация о новой дате и времени появится позднее.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сказал, что в клубе минимум 13 заболевших: восемь футболистов и пять сотрудников команды.

«Ренн» после пяти туров набрал 11 очков и вышел в плей-офф, у «Тоттенхэма» семь очков и второе место.

Тоттенхэм
Лондон
-:-
Ренн
Ренн
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Источник:
Официальный сайт «Тоттенхэма»
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