Матч «Тоттенхэма» и «Ренна» в Лиге конференций перенесен из-за вспышки коронавируса. Конте говорил о 13-ти заболевших

9 декабря «Тоттенхэм» и «Ренн» в Лондоне планировали сыграть в матче шестого тура группового этапа Лиги конференций.

Сейчас «Тоттенхэм» ведет переговоры с УЕФА по ситуации. Информация о новой дате и времени появится позднее.

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте сказал, что в клубе минимум 13 заболевших: восемь футболистов и пять сотрудников команды.

«Ренн» после пяти туров набрал 11 очков и вышел в плей-офф, у «Тоттенхэма» семь очков и второе место.