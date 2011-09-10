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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Марсель
Марсель
0:1
Матч завершен
Ренн
Ренн
Кембо-Экоко 74
Лига 1, 5 тур
Лига 1,
5 тур
Франция
10 сент. 2011, 22:00 МСК
10.09.2011, 22:00 МСК
суббота
Рудди Буке
Рудди Буке
Главный Судья
Составы
Марсель
мин
0
Манданда
Стив Манданда
90
0
Морель
Жереми Морель
90
0
Фанни
Род Фанни
90
0
Диавара
Сулейман Диавара
90
0
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
0
Айю
Жордан Айю
55
0
Диарра
Алу Диарра
90
0
Гонсалес
Лучо Гонсалес
63
0
Шейру
Бенуа Шейру
90
0
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
25
0
Реми
Лоик Реми
90
Запасные
0
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
0
Траоре
Джими Траоре
0
Сабо
Жан-Филипп Сабо
0
Каборе
Шарль Каборе
0
Амалфитано
Морган Амалфитано
0
Н'Киасала
Крис Н'Киасала
0
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
Ренн
мин
0
Костиль
Бенуа Костиль
90
0
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
0
Мангане
Кадер Мангане
90
0
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
0
Данзе
Ромен Данзе
90
0
М'Вила
Янн М'Вила
90
0
Фере
Жюльен Фере
90
0
Букари
Абдулразак Букари
65
0
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
90
0
Питройпа
Джонатан Питройпа
78
Запасные
0
Диалло
Абдулайе Диалло
0
Бойе
Джон Бойе
0
Мавинга
Крис Мавинга
0
Дальма
Стефан Дальма
0
Теттей
Александер Теттей
0
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
74'