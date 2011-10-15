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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
15 окт. 2011, 19:00 МСК
15.10.2011, 19:00 МСК
суббота
Составы
Хетафе
мин
0
Кодина
Жорди Кодина
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Кастро
Диего Кастро
88
0
Каскеро
Франциско Каскеро
72
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Сарабия
Пабло Сарабия
90
0
Риос
Педро Риос
90
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
56
Запасные
0
Надаль
Надаль
0
Мане
Мане
0
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Мичел
Мичел
0
Колунга
Адриан Колунга
0
Мику
Мику
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Сенна
Маркос Сенна
46
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
87
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
80
0
Росси
Джузеппе Росси
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Гаспар
Марио Гаспар
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
0
Перес
Эрнан Перес
0
Бордас
Херард Бордас
0
Хоселу
Хоселу