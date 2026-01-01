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Арсен Венгер
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Арсен Венгер
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История Цымбаларя – главного таланта России 90-х. За что его все любили, в чем его магия, что не получилось и почему так рано ушел
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#Илья Цымбаларь
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Секреты первого трансфера Роналду: мама на базе «Арсенала», Улье кричит от шока, Венгер запрещает клиентов Мендеша
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Венгер вытащил вратаря «Арсенала» из бедности. Сейчас он дольше всех играет за клуб и впервые побеждает в Кубке
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Венгер считал, что Уилшир станет звездой футбола. Но его карьеру уничтожили травмы
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«В жизни без страданий толку не бывает». Арсен Венгер дал интервью «Медузе»
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Гнабри мечтал побить рекорды Болта и подсмотрел празднование голов из НБА. А мог вообще бросить футбол
#Серж Гнабри