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#Арсен Венгер #Футбол #АПЛ #Андрей Аршавин #Арсенал

«В жизни без страданий толку не бывает». Арсен Венгер дал интервью «Медузе»

22 октября 2019, 16:31

22 октября Арсену Венгеру исполнилось 70 лет. В честь этого «Медуза» выпустило большое интервью с ним. Там Венгер рассказал, как пережил уход из «Арсенала», что ждать от футбола в будущем, почему изменилось общество и что больше всего удивляет в русских.

Полностью интервью можно прочитать тут, а в этом посте − ключевые отрывки. 

imago-images.de / Global Look Press

Об интересе клубов

«Мне продолжают чуть ли не каждый день поступать предложения, но я бы скорее предпочел делиться опытом в какой-то иной форме, на более глобальном уровне, чем в рамках одного конкретного клуба». 

О предложениях во время работы в «Арсенале»

«За эти годы меня приглашали в «Реал» − я отказался дважды, в «Ювентус», в «ПСЖ», в сборные Англии и Франции, но я оставался верен «Арсеналу», в этом была моя ответственность, так было правильно».

Об окончании работы в «Арсенале»

«Думал, что у меня начнется самая настоящая, тяжелая депрессия. А в итоге я как-то справился. Наверное, 35 лет постоянного стресса, жизнь, в которой почти не бывает обычных дней, все эти самолеты, нервы. Ты посещаешь только те города на карте, где есть футбольный стадион, где проходит матч.

Например, я никогда не был в Венеции, зашел в Лувр первый раз только в этом году. Твоих желаний не существует, все подчинено только одному − интересам «Арсенала».

Что он думает о продвинутой аналитике прогнозов

«Не изобрели еще ту науку, которая бы позволила нам просчитать матч наперед, только проанализировать постфактум основные ошибки или наоборот удачные решения. В этом и богатство и прелесть футбола — в непредсказуемости. В футболе практически все зависит от инициативы игроков, пресловутый человеческий фактор — неизвестная переменная. Это командная игра и в то же время гимн индивидуализму, такой парадокс».

imago-images.de / Global Look Press

Какое у футбола будущее

«Футбол стал прежде всего спортом атлетическим, физическая сила буквально чуть ли не главное качество сегодня. Что остается игрокам? Совершенствовать технику. Футбол в этом смысле никогда не стоял на месте.

Главная проблема для нас — как сохранить зрелищный футбол? В том числе и потому, что просто активную беготню на поле люди смотреть не хотят. Я очень редко, когда смотрю матчи в компании, вижу людей, которые способны следить за игрой все полтора часа. Тут несколько факторов и главный − пространственно-временное мышление. Как мне кажется, будущее футбола связано не с физической скоростью, а с ментальной. Как быстро ты принимаешь решение на поле».

Про деньги

«Самое неприятное сегодня — это огромные зарплаты для совсем молодых игроков, чем больше нулей на чеке, тем больше вероятность, что футболист очень быстро станет равен нулю. Это не стимулирует, а стопорит развитие. И все эти люди, что крутятся вокруг футбола…

В жизни без страданий, без того, чтобы ты реально дожидался своего часа, толку не бывает, действительно великих достижений не случится. Современный футбол про эту истину подзабыл».

О женском футболе и гендерных особенностях

Когда смеются над женским футболом и спрашивают — а кому он нужен вообще, я всегда думаю — а мужской-то существует 100 лет с грехом пополам, ерунда, в масштабах вечности. Будем ли мы кому-то нужны послезавтра? В прыжках с шестом женщины тоже показывают результаты ниже, чем мужчины, но никто же не ставит под сомнение их право упражняться в этой дисциплине. То есть налицо глупое предубеждение. Будущее женского футбола тоже за техникой, поскольку физическая сила, по понятным причинам, не главное качество.

imago-images.de / Global Look Press

Скепсис в адрес женского футбола подогревает обострившаяся за последние годы борьба за гендерный паритет. Усиливающееся постепенно ощущение у общества, что мужчины и женщины больше друг в друге не нуждаются. Опять же в моей юности любовью занимались, только чтобы продолжить род. Потом изобрели оральную контрацепцию, читай секс. Сегодня, чтобы продолжить род, даже не надо спать друг с другом. Гуманизм уперся в индивидуализм и пошел обратный откат, в пустыню дегуманизации, атомизации, тотального одиночества. В общем, мир слишком усложнился и мне искренне жаль молодежь, нам было проще, чем вам». 

О российском футболе

«Про российский футбол я всегда думаю только одно — почему так мало талантливых игроков? В такой огромной стране, 150 миллионов населения, и всего несколько имен. Почему? Видимо, у вас системные проблемы, которые никто не взялся пока решить».

О негативе

«Меня удивил негатив в адрес национальной сборной, чего я только не наслушался в кулуарах, собственно от россиян — опозорятся, бездельники, гроша ломаного не стоят. Ну и что, результат превзошел все ожидания. Русский пессимизм — это что-то болезненное. Журналисты из России меня часто спрашивают, например, об Андрее Аршавине. И всегда используют одну и ту же формулировку: «Что у него пошло не так в «Арсенале»?».

Да почему же не так-то? Аршавин добился очень многого, он один из тех редких российских футболистов, у кого действительно получилось на Западе. Просто когда он попал в «Арсенал», ему уже было к тридцати, он строил свою игру иначе. Но он отличный спортсмен».

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Футбол – главное в жизни?

«Наверное, футбол сделал несчастными все мое ближайшее окружение. Наверное, он во многом уничтожил мою личную жизнь. Ведь когда ты проиграл и возвращаешься домой, ты не говоришь со своей женой. Ты вообще не подаешь никаких признаков жизни. Большой спорт — выбор одиночек. Особенно сегодня — контракты длятся всего по несколько лет, ты должен быть готов сорваться завтра на другой конец света и семья тут только помеха.

Идет глобальный процесс по пересмотру ценностей, человечество слишком пестует сегодня свои страдания, уделяет чересчур много внимания эмоциональной стороне жизни, травмам, тому, что помешало им быть, стать и так далее. Я  человек другой эпохи, предыдущего поколения. Все, что мне могло помешать, на самом деле сделало меня сильнее. Получил удар, собрался, молча пошел вперед, победил. Не других, а себя. Вот что такое футбол — и да, это главное в жизни».

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Все фото: ZUMAPRESS.com / Global Look Press
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