«В жизни без страданий толку не бывает». Арсен Венгер дал интервью «Медузе»

Об интересе клубов

« Мне продолжают чуть ли не каждый день поступать предложения , но я бы скорее предпочел делиться опытом в какой-то иной форме, на более глобальном уровне, чем в рамках одного конкретного клуба».

О предложениях во время работы в «Арсенале»

«За эти годы меня приглашали в «Реал» − я отказался дважды, в «Ювентус», в «ПСЖ», в сборные Англии и Франции, но я оставался верен «Арсеналу», в этом была моя ответственность, так было правильно».

Об окончании работы в «Арсенале»

« Думал, что у меня начнется самая настоящая, тяжелая депрессия. А в итоге я как-то справился . Наверное, 35 лет постоянного стресса, жизнь, в которой почти не бывает обычных дней, все эти самолеты, нервы. Ты посещаешь только те города на карте, где есть футбольный стадион, где проходит матч.

Например, я никогда не был в Венеции, зашел в Лувр первый раз только в этом году. Твоих желаний не существует, все подчинено только одному − интересам «Арсенала».

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