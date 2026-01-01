Сборная России (биатлон)

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Биатлон
Васнецова сдала два положительных теста на ковид. СБР подал заявку, чтобы заменить ее на Буртасову
#Евгения Буртасова
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Биатлон
Две биатлонистки сборной России и тренер отложили вылет на Олимпиаду из-за проблем с документами
#Олимпиада-2022
Биатлон
🥉Женская сборная России заняла третье место на этапе Кубка мира по биатлону
#Сборная России (биатлон)
Биатлон
Сборная России заняла третье место в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону
#Сборная России (биатлон)
Биатлон
Россия – 11-я в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону
#Сборная России (биатлон)
Биатлон
Главный тренер сборной России по биатлону пропустит финальную часть ЧМ. Причина – плохое самочувствие
#Валерий Польховский
Биатлон
Сборная России по биатлону выиграла в смешанной эстафете. Это первая медаль впервые за 44 гонки
#Сборная России (биатлон)
Биатлон
У биатлониста Бабикова подтвержден коронавирус. Сборная России изолирована до следующих тестов
#Кубок мира по биатлону
Биатлон
В сборной России по биатлону выявлены случаи заражения коронавирусом. Команда изолирована
#коронавирус
Биатлон
Биатлонная сборная России поехала на этап Кубка мира в Норвегию на машинах. Ей не организовали рейс самолетом
#Биатлон
Биатлон
У России первая медаль на ЧМ по биатлону: Логинов – второй в спринте. А Самуэльссон снова злится
#Александр Логинов