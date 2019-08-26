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Бетис
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Сайт
realbetisbalompie.es
Страна
Испания
Стадион
Бенито Вильямарин
Тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Ж. "Руби" Феррер
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За «Барсу» дебютировал 16-летний подросток. Это история про деньги, огромный талант и рекорды
#Ансу Фати
26 августа 2019, 00:55
Новая милота от «Бетиса»: Хоакин месяц помнил о просьбе пожилой фанатки и подарил ей футболку
#Бетис
03 февраля, 19:20
Поле «Бетиса» забросали игрушками – так фанаты поздравили детей с Рождеством
#Бетис
23 декабря 2019, 14:45
Хоакин в 38 оформляет хет-трик за тайм и играет в основе «Бетиса». Секрет в йоге, правильном сне и материнском молоке
#Хоакин Санчес
08 декабря 2019, 17:36
Самое короткое превью сезона в Испании. На каждый клуб – одно предложение
#Примера
20 августа 2019, 23:20
Хесе выпускает песни и делает анимационные клипы. Если что, он все еще принадлежит «ПСЖ»
#Хесе
17 июня 2019, 02:20