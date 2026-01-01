Шакил О’Нил

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Что такое апноэ во сне: почему возникает, насколько опасно, как это лечить и как с этим спать
#медицина
Сгорел магазин пончиков Шакила О’Нила. Это памятник истории – в 60-е магазин кормил людей на похоронах Мартина Лютера Кинга
#Шакил О’Нил
Посмотрите на этого огромного гандболиста. Бегает с животом и весит минимум 110 кг
#Готье Мвумби
«Спасибо! Спасибо!» Шакил О’Нил по-русски похвалил звезду «Денвера». И извинился за это – ведь тот вообще-то серб
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#Шакил О’Нил
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Трилистник – вечный символ Ирландии. Сегодня он везде. По легенде, так Святой Патрик объяснял кельтам христианство
#Ирландия
Шакил О’Нил танцует в тиктоке под Моргенштерна. Теперь мы видели все 🎶
#Шакил О’Нил
Картонный Шакил – на трибуне клуба четвертой лиги Англии. Он правда ее фанат
#Шакил О’Нил
Смысл Кобе – борьба. Борьба и любовь
#Кобе Брайант
Гигантский Шакил – история любви и ненависти. Обожал свой вес, несмотря на ссоры с партнерами и диеты
#Шакил О’Нил
«Что это за хрень такая?» Иностранные медиа – от Джо Рогана до Business Insider – обсуждают русское шоу о пощечинах
#мир
Лиллард записал очередной мощный трек: на этот раз ответный дисс на Шакила О'Нила
#Дэмиан Лиллард