Шакил О’Нил

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Баскетбол
Шакил О’Нил сказал, что ММА – причина его чемпионств в НБА. Он даже пытался участвовать в UFC
#Шакил О’Нил
Баскетбол
«Будь он в зале, у меня было бы 12 гребаных перстней!» – Кобе о Шакиле и его лени
#Кобе Брайант