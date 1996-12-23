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Александр Зинченко
№35
Защитник
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Украина
Дата рождения
15 дек. 1996 (23) года
Рост
175
Вес
61
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Ман Сити» не хватает центральных защитников. Такой проблемы у Гвардиолы еще не было
#Манчестер Сити
14 сентября 2019, 13:21
Три истории из Кубка Англии: Зинченко-мем, «Порт Вейл» пришел в раздевалку «Сити» ради селфи, ретро-майки от «Челси»
#Кубок Англии
05 января, 21:18
Насыщенная неделя Зинченко: вышел на Евро, стал героем мемов, сделал предложение девушке
#Александр Зинченко
16 октября 2019, 22:46
Сборные в тени Хабиба: Кейн и Роналду тащат, Зинченко поздравил голом маму
#Евро-2020 (квалификация)
08 сентября 2019, 11:50
Если Зинченко в составе, «Ман Сити» всегда (ВСЕГДА!) побеждает. Вся магия – в одной картинке
#Александр Зинченко
13 мая 2019, 04:25
«Ох, дерьмо, мы снова сделали это». Манчестер празднует чемпионство
#Манчестер Сити
12 мая 2019, 20:55
Зинченко не дали поднять Кубок лиги. Прошлый трофей он разбил
#Александр Зинченко
25 февраля 2019, 11:20
#Александр Зинченко
25 февраля 2019, 11:20