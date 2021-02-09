Один из секретов лидерства «Сити» – Зинченко. В истории АПЛ нет игрока, который побеждал чаще

В прошлом сезоне Зинченко потерял место в основе «Сити». В начале этого вообще перестал играть – не выходил в АПЛ три месяца. Из-за:

• Постоянных травм. В сезоне-2019/20 из-за них он пропустил 21 матч. В текущем – пять игр.

• Нового стиля «Сити», не подходившего Зинченко. В прошлом сезоне левый защитник у Гвардиолы при атаках должен был создавать ширину на фланге, а не располагаться в полуфланге (как привык Зинченко).

• Прихода Канселу, который стал еще одним конкурентом на левом фланге.

• Жены Зинченко, которая публично раскритиковала Гвардиолу после вылета от «Лиона». Неизвестно, как это повлияло на его место в старте, но с того момента Зинченко перестал попадать даже в заявки на матчи.

• Из-за расставания с Артетой – он любил его, лично тренировал и продвигал в состав.

Все шло к уходу из «Сити». Осенью агент Зинченко говорил о возможном переходе в «Наполи».