Один из секретов лидерства «Сити» – Зинченко. В истории АПЛ нет игрока, который побеждал чаще
В прошлом сезоне Зинченко потерял место в основе «Сити». В начале этого вообще перестал играть – не выходил в АПЛ три месяца. Из-за:
• Постоянных травм. В сезоне-2019/20 из-за них он пропустил 21 матч. В текущем – пять игр.
• Нового стиля «Сити», не подходившего Зинченко. В прошлом сезоне левый защитник у Гвардиолы при атаках должен был создавать ширину на фланге, а не располагаться в полуфланге (как привык Зинченко).
• Прихода Канселу, который стал еще одним конкурентом на левом фланге.
• Жены Зинченко, которая публично раскритиковала Гвардиолу после вылета от «Лиона». Неизвестно, как это повлияло на его место в старте, но с того момента Зинченко перестал попадать даже в заявки на матчи.
• Из-за расставания с Артетой – он любил его, лично тренировал и продвигал в состав.
Все шло к уходу из «Сити». Осенью агент Зинченко говорил о возможном переходе в «Наполи».
В январе Уокер заболел ковидом, Зинченко вернулся в основу. И «Сити» победил в восьми матчах подряд. Это отчасти совпадение, потому что команда к тому моменту уже выправилась (победила три раза подряд).
Но Зинченко правда очень хорошо играет. Гвардиола его захваливает и недавно даже сказал, что тот настолько умен, что не ошибается:
«Зинченко чувствует себя комфортно на позиции левого защитника. Я знаю, что он сказал бы, что он атакующий полузащитник. Но, возможно, у него нет скорости для игры один в один и чувства гола, чтобы играть атакующего хавбека. Для нашего построения игры он имеет фундаментальное значение, он прекрасно понимает игру.
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Он знает, как играть и принимать решения. Обращается с мячом так, как нам нужно. Зинченко всегда очень умно действует в тактическом плане, даже в защите. Уделяет много внимания решениям и не ошибается в их принятии. Он сделал потрясающий шаг вперед в последние недели, сыграл важные матчи против «Челси» и «МЮ». И выступает на высоком уровне».
Еще у Зинченко феноменальная статистика. С ним «Сити» в АПЛ в среднем набирает 2,56 очка. Это за четыре сезона, что он в клубе. Ни у одного другого игрока, сыгравшего в лиге больше 30 матчей, нет такого показателя. Офигеть.