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Жерар Пике
№3
Защитник
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Команда
Барселона
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 февр. 1987 (33) года
Рост
192
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Барсу» обвинили в партнерстве с компанией, которая критиковала сотрудников клуба и игроков (даже Месси)
#Барселона
18 февраля, 01:17
Феликс потолкался с Месси – самый яркий момент матча «Атлетико» и «Барсы»
#Лионель Месси
10 января, 01:59
Пике реформировал Кубок Дэвиса. Это одобряют Надаль и Джокович, но не понимает Федерер
#Жерар Пике
26 октября 2019, 12:04
Год назад Пике приобрел клуб. Теперь он рвется в Сегунду, мечтает об ЛЧ и строит семейную атмосферу
#Жерар Пике
16 октября 2019, 16:36